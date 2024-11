Ruben Dias participou, esta quinta-feira, num dos painéis da Web Summit, denominado «Fazer a diferença, dentro e fora de campo», que encerrou, inclusive, o palco principal da conferência.

Questionado face à sobrecarga de jogos que tem sido alvo de críticas por alguns jogadores, o central do Man. City concordou e referiu que «poucos querem saber dos atletas», sendo que dão prioridade ao «aspeto financeiro e ao lucro».

«Para ter um melhor desempenho, é preciso garantir que os atletas estão seguros, mas poucos querem saber dos atletas, mas sim do aspeto financeiro e do lucro. Esta época, especialmente, será a mais louca até ao momento, com o Mundial de Clubes no fim da temporada. Temos de pensar nos jogadores, se queremos um bom espetáculo, dando-nos tempo suficiente para recarregar baterias e darmos o melhor espetáculo», referiu.

«No passado, tínhamos um número de jogos normal. Agora estamos bem para lá desse normal. É cada vez mais desafiante e nós adoramos superar-nos, mas os adeptos querem um bom espetáculo. Temos de centralizar a questão dos atletas, pois somos nós que jogamos. Precisamos de descansar e respirar», acrescentou o internacional português.

No final do painel, o cofundador Paddy Cosgrave e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, entregaram a Rúben Dias um galardão de Inovação no Desporto, atribuído pela cimeira tecnológica.