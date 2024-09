E por fim, chegou o momento. Rui Oliveira partilhou, esta segunda-feira, uma fotografia ao lado de Cristiano Ronaldo, no que disse ser um dos momentos «mais especiais» da sua vida.

Medalhado de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o ciclista português recebeu também uma camisola autografada pelo capitão da Seleção Nacional e aproveitou o momento para deixar uma mensagem especial a CR7. Recorde-se que no momento em que fez história ao lado de Iúri Leitão, Rui Oliveira pediu para que o feito chegasse ao «ídolo» Cristiano Ronaldo e o avançado do Al Nassr correspondeu ao pedido.

«Sem dúvida, um dos momentos mais especiais da minha vida. Estar com o melhor jogador do mundo, mas acima de tudo, com uma pessoa cuja história de sacrifícios e trabalho árduo sempre foi uma inspiração para mim», pode ler-se.

Veja aqui a mensagem completa de Rui Oliveira: