A seleção distrital de futebol sub-14 de Coimbra, masculina e feminina, viu os treinos desta quarta-feira serem alterados devido a um incêndio na lavandaria do União Clube Eirense. A informação foi avançada pela agência Lusa através de uma fonte da Proteção Civil.

O incêndio, que começou pelas 13h15, destruiu parcialmente o edifício e começou numa máquina de lavar roupa, tendo provocado danos no quadro elétrico e no telhado.

Os treinos acabaram por ser alterados para o Campo de Mualdes, do Real Clube Brasfemes, também no concelho de Coimbra.