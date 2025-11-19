Portugal
Incêndio obriga a mudança dos treinos da seleção distrital sub-14 de Coimbra
Momento ocorreu nesta quarta-feira e destruiu parcialmente a lavandaria do União Clube Eirense.
A seleção distrital de futebol sub-14 de Coimbra, masculina e feminina, viu os treinos desta quarta-feira serem alterados devido a um incêndio na lavandaria do União Clube Eirense. A informação foi avançada pela agência Lusa através de uma fonte da Proteção Civil.
O incêndio, que começou pelas 13h15, destruiu parcialmente o edifício e começou numa máquina de lavar roupa, tendo provocado danos no quadro elétrico e no telhado.
Os treinos acabaram por ser alterados para o Campo de Mualdes, do Real Clube Brasfemes, também no concelho de Coimbra.
