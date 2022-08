Portugal vai defrontar a Sérvia e a Turquia nos dois últimos jogos da fase de apuramento para o Mundial Austrália/Nova Zelândia2023, em setembro, diante de Sérvia e Turquia. Francisco Neto quer garantir igual número de vitórias.

À 8.ª jornada do Grupo H da qualificação europeia, a seleção nacional está no 3.º lugar, com 16 pontos, menos dois que a Sérvia e menos cinco que a líder Alemanha.

A equipa de Francisco Neto visita a Sérvia a 2 de setembro e receber a Turquia a 6 de setembro, em Vizela: «Sair de lá [Sérvia] com os três pontos é o grande objetivo e, depois, exatamente o mesmo para o jogo com a Turquia. Estamos num ponto de situação em que, com um empate, passamos a não depender só de nós e é algo que não queremos. Defendemos desde o primeiro dia: chegar ao último jogo a depender só de nós para poder atingir o ‘play-off’.»

O primeiro classificado do grupo apura-se diretamente para o Mundial, enquanto o segundo terá de disputar um 'play-off'.

«A cada ano que vai passando, a equipa vai evoluindo em função dos contextos em que vai estando inserida», sublinhou Francisco Neto. A seleção feminina de Portugal procura o apuramento inédito para o Campeonato do Mundo, após a segunda presença lusa numa fase final de um Europeu.