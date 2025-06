Francisco Neto, treinador da Seleção Nacional feminina, quer «fazer história» no Europeu 2025, que se realiza em julho, na Suíça. Em conferência de imprensa, o técnico garantiu que o principal objetivo é passar da fase de grupos.

«Aquilo a que nos temos proposto ao longo do tempo é um bocadinho também do ‘slogan’ que temos agora, é fazer história. E, por isso, neste momento, fazer história para esta Seleção é passar [a fase de grupos] e procurar chegar ao último jogo a depender só de nós, que é o que temos dito e temos sempre procurado fazer», disse, após anunciar as convocadas para o campeonato da Europa.

Depois da prestação negativa na Liga das Nações feminina, com Portugal a terminar o Grupo A3 em último lugar, Francisco Neto explicou que o principal é aprender com isso e focar no futuro.

«Acima de tudo, esta fase - e estes jogos menos positivos - servirão sempre de aprendizagem. É um crescimento, é uma época na nossa temporada que não correu de acordo com o que pretendíamos. Percebemos, analisámos e tirámos as nossas conclusões em função disso», referiu.

Sobre Kika Nazareth, a grande novidade na lista das 27 jogadoras pré-convocadas, que passará para 23 no dia 25 de junho, o treinador português garantiu que a equipa técnica está atenta a todas as jogadoras, e em especial aquelas que vieram de lesão, como também é o caso de Lúcia Alves, Diana Gomes e Joana Marchão, que falharam a última convocatória.

«A decisão que teremos de tomar no dia 25 é a de quem são as jogadoras que nós, enquanto equipa técnica, sentimos e pensamos que estão aptas para nos poderem ajudar e, por isso, será assim em relação à Francisca, como será em relação a todas as outras, com cuidados especiais para as jogadoras que vêm de lesão. E, neste caso, não é só a Francisca», explicou.

Portugal arranca a prova no dia 3 de julho, frente à Espanha, jogando depois com a Itália, dia 7, e a Bélgica, dia 11. Poderá acompanhar tudo com o Maisfutebol.