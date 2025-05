Francisco Neto, treinador da Seleção Nacional feminina, anunciou esta segunda-feira as 25 convocadas para os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações.

O selecionador nacional chamou as estreantes Carolina Correia e Samara Lino, ambas jogadoras do Torreense. Fátima Pinto e Jéssica Silva, que falharam os últimos compromissos, voltam a ser convocadas.

Portugal joga no próximo sábado, dia 30 de maio, contra Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres, e depois com a Bélgica, a 3 de junho, na Madeira. A concentração está marcada para o próximo dia 24 de maio.

A Seleção Nacional encontra-se atualmente em terceiro lugar do Grupo A3, com quatro pontos. Espanha lidera com nove, seguida da Inglaterra, com sete. Por fim, a Bélgica está em último com três.

Eis a lista de convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira (D. Corunha), Patrícia Morais (Sp. Braga) e Sierra Cota-Yarde (Toronto).

Defesas: Ana Seiça (Tigres), Ana Borges (Sporting), Bárbara Lopes (Torreense), Carolina Correia (Torreense), Diana Gomes (Sevilha), Catarina Amado (Benfica), Carole Costa (Benfica).

Médios: Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (Benfica), Andreia Norton (Benfica), Beatriz Fonseca (Sporting), Dolores Silva (Sp. Braga), Tatiana Pinto (At. Madrid), Fátima Pinto (Sporting), Samara Lino (Torrense).

Avançadas: Ana Dias (Tigres), Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Racing Power), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Gothan), Stephanie Ribeiro (Pumas), Telma Encarnação (Sporting).