Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino, anunciou esta segunda-feira as convocadas para o duplo compromisso com Inglaterra e Bélgica, referente à Liga das Nações feminina.

A novidade nas jogadoras chamadas está em Bárbara Lopes, que se estreia nas convocatórias da equipa sénior feminina.

Portugal, que subiu à Liga A para a edição de 2025, estreia-se com a seleção inglesa, campeã da Europa, no dia 21 de fevereiro às 19h45, num encontro que terá lugar no Estádio Municipal de Portimão.

De seguida joga frente à Bélgica, em solo belga, no dia 26 às 19h15.

A Seleção nacional está inserida no grupo 3 da Liga A, juntamente com Inglaterra, Bélgica e Espanha.

Veja aqui todas as convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo da Corunha), Patrícia Morais (Sp. Braga), Rute Costa (Benfica).

Defesas: Joana Marchão (Servette), Ana Seiça (Tigres), Diana Gomes (Sevilha), Lúcia Alves (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Carole Costa (Benfica), Ana Borges (Sporting), Bárbara Lopes (Torreense), Ana Rute (Sp. Braga).

Médios: Andreia Jacinto (Real Sociedad), Tatiana Pinto (At. Madrid), Francisca Nazareth (Barcelona), Andreia Faria (Benfica), Andreia Norton (Benfica), Beatriz Fonseca (Sporting), e Dolores Silva (Sp. Braga).

Avançadas: Jéssica Silva (Gotham), Diana Silva (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Telma Encarnação (Sporting), Ana Dias (Tigres), Carolina Mendes (Racing Power) e Stephanie Ribeiro (UNAM).