Bernardo Silva: «Demos um passo de gigante para garantir a qualificação...»
Internacional português destaca dificuldades contra uma Hungria que jogou com um bloco baixo na defesa
Bernardo Silva, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória de Portugal sobre a Hungria por 3-2, na segunda jornada da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026:
Análise ao jogo e dificuldades diante da Hungria
«Foi difícil, gostávamos de o ter tornado mais fácil, mas estamos felizes pelos três pontos. Sabíamos que ia ser complicado, cometemos erros e permitimos transições, era importante controlar o momento de ter a bola. É sempre difícil encontrar o equilíbrio, provavelmente das coisas mais difíceis no futebol, sobretudo contra equipas que defendem com um bloco tão baixo. Acima de tudo, é uma equipa jovem e que ainda está em crescimento, mas o mais importante são os seis pontos e demos um passo gigante para garantirmos a qualificação para o Mundial.»
Já se podem marcar as passagens para os Estados Unidos?
«Ainda não se podem marcar as passagens para o Estados Unidos, mas sem dúvida que é um passo gigante.»