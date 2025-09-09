Bernardo Silva, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória de Portugal sobre a Hungria por 3-2, na segunda jornada da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026:

Análise ao jogo e dificuldades diante da Hungria

«Foi difícil, gostávamos de o ter tornado mais fácil, mas estamos felizes pelos três pontos. Sabíamos que ia ser complicado, cometemos erros e permitimos transições, era importante controlar o momento de ter a bola. É sempre difícil encontrar o equilíbrio, provavelmente das coisas mais difíceis no futebol, sobretudo contra equipas que defendem com um bloco tão baixo. Acima de tudo, é uma equipa jovem e que ainda está em crescimento, mas o mais importante são os seis pontos e demos um passo gigante para garantirmos a qualificação para o Mundial.»

Já se podem marcar as passagens para os Estados Unidos?

«Ainda não se podem marcar as passagens para o Estados Unidos, mas sem dúvida que é um passo gigante.»