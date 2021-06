Bruno Fernandes falou esta quinta-feira aos jornalistas na antevisão do jogo com a Alemanha, da fase de grupos do Euro 2020, e foi questionado sobre se, após a vitória com a Hungria, Portugal tinha menos pressão e pensava já na luta pelo primeiro lugar no grupo.

«O nosso objetivo passa por ganhar todos os jogos. O nosso foco agora está em ganhar o próximo, que é sempre o mais importante», disse o médio português, acrescentando: «A nossa pressão é representar o nosso país, nada mais do que isso.»

Bruno Fernandes apontou ainda que «todos os jogos são difíceis, independentemente da seleção» e deixou um aviso: «Temos visto algumas surpresas neste Europeu.»

«Sabemos do poder dos jogadores da Alemanha, mas o mais importante para nós é o coletivo e sabemos o que temos a fazer», acrescentou o médio do Manchester United, referindo que «independentemente da vitória por três golos frente à Hungria, há sempre coisas a corrigir».