Bruno Fernandes garantiu esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente à Eslováquia, que Portugal está preparado para defrontar qualquer adversário.

O médio do Manchester United reconheceu que os adversários da Seleção Nacional na fase de apuramento para o Euro 2024 «não são tão fortes no papel», mas lembra que no futebol há sempre surpresas.

«A Seleção Nacional está sempre preparada para defrontar qualquer adversário. Não tememos ninguém, respeitamos toda agente. Somos uma Seleção forte, sabemos das nossas capacidades», começou por dizer, aos jornalistas.

«Os nossos adversários, como muita gente diz, no papel não são tão fortes, mas em campo são 11 contra 11 e o futebol já deu muitas surpresas e por isso é que é tão amado. Vamos continuar a trabalhar. Só os nomes das camisolas ou o símbolo não chegam», acrescentou.

