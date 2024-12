Francisco Neto realizou a antevisão ao jogo entre Chéquia e Portugal, a contar para a segunda mão do play-off de acesso à fase final do Campeonato da Europa de futebol feminino.

Depois do empate a um golo no Estádio do Dragão, as «navegadoras» visitam agora o reduto da formação checa e Francisco Neto tem um objetivo muito claro para o encontro, vencer. Ainda assim, o selecionador nacional garante que o desenvolvimento do futebol feminino não pode depender de um só jogo.

«Espero que as pessoas não fiquem à espera deste resultado para continuar a desenvolver o futebol feminino. Queremos muito estar lá, não estou a sacudir a pressão, e vamos fazer tudo para o conseguir. No entanto, o crescimento do futebol feminino é imparável e não pode depender de um só jogo», começou por referir.

«Sabemos e assumimos a responsabilidade de estar nas fases finais, mas não é justo depositar todo o desenvolvimento num único jogo, e nestas 25 jogadoras. Elas têm noção da responsabilidade de estar num Campeonato da Europa», acrescentou.

O jogo entre Chéquia e Portugal está marcado para esta terça-feira, às 16h45 e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.