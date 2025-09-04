Seleção: Dalot dispensado e Nuno Tavares chamado por Martínez

Diogo Dalot foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional.

A notícia foi avançada através de um comunicado, sendo que Nuno Tavares é chamado por Roberto Martínez para o substituir na convocatória para os compromissos de 6 e 9 de setembro. O lateral do Man. United «acusou desconforto muscular» e acabou dispensado pela Unidade de Saúde e Performance.

Recorde-se que Portugal defronta a Arménia, este sábado, no primeiro jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026.