Portugal
Há 1h e 11min
Seleção: Dalot dispensado e Nuno Tavares chamado por Martínez
Defesa do Man. United apresentou um desconforto muscular durante os treinos
DIM
Defesa do Man. United apresentou um desconforto muscular durante os treinos
DIM
Diogo Dalot foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional.
A notícia foi avançada através de um comunicado, sendo que Nuno Tavares é chamado por Roberto Martínez para o substituir na convocatória para os compromissos de 6 e 9 de setembro. O lateral do Man. United «acusou desconforto muscular» e acabou dispensado pela Unidade de Saúde e Performance.
Recorde-se que Portugal defronta a Arménia, este sábado, no primeiro jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS