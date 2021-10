Fernando Santos, selecionador de Portugal, comentou desta forma a vitória frente ao Qatar (3-0) em encontro particular realizado no Estádio Algarve. Declarações em conferência de imprensa realizada após a partida:

«Diogo Dalot titular? Isto é tudo muito rápido. E o Cancelo não joga? O Nuno não joga? O que é importante é que a equipa esteve muito bem, esteve bem dentro daquilo que foi pedido. Muito bem organizada, com capacidade para jogar no último terço do adversário e isso foi fruto do equilíbrio que a equipa conseguiu. Acho que o Qatar não chegou com perigo à nossa baliza, se bem que o Diogo fez uma grande defesa, num lance em que já havia fora de jogo. Foi um resultado justo, que até podia ser mais dilatado.»

Equipa esteve bem nos quatro momentos do jogo? «Nos aspetos ofensivos e defensivos, a equipa esteve muito bem. Quando se perde e se ganha a bola, os momentos flash, a equipa também esteve bem.»



A equipa fez o que o treinador pediu? «Aquilo que eu queria ver era a parte estratégica, a organização da equipa nos vários momentos. Claro que há sempre um ou outro aspeto a melhorar, mas quanto mais perfeitos formos, melhor.



Sobre a titularidade de Ronaldo: «Era importante dar-lhe algum tempo de jogo, ele precisa muito de jogar, de ter muito contacto com a bola. Treinar não é bem a mesma coisa. Entendi coloca-lo de início porque era importante jogar. Assim como para outros que entraram na segunda parte, aqueles minutos também foram importantes.»



Sobre os três estreantes: «Se estão aqui, é porque nós acreditamos neles. Fazem parte daqueles trinta e tal jogadores que observamos. Mas claramente que mostraram que são jogadores de seleção. O Matheus hoje mostrou que tem muita qualidade. Como disse, observamos 30/35 jogadores, depois chamamos 23, 24, 25 e só podem jogar onze. Percebo as vossas perguntas, mas o que é que eu posso fazer? Trago 35 jogadores? Não posso.»