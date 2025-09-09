Portugal mede forças com a Escócia, a partir das 19h, no jogo da segunda jornada da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21 e Luís Freire promoveu duas mudanças face ao onze que alinhou diante do Azerbaijão.

ACOMPANHE AQUI O ENCONTRO, AO MINUTO.

Roger Fernandes e Diego Rodrigues entram para os lugares de Mathias de Amorim e Afonso Moreira, sendo que o setor defensivo mantém-se intacto. Desta forma, Quenda e Roger Fernandes deverão atuar nas laterais, com Rodrigo Mora a apoiar o avançado Gustavo Varela.

Confira aqui os onzes de cada uma das equipas:

ESCÓCIA: Adams, Montgomery, Donovan, Mullen, Graham, Anderson, Watson, Curtis, Kelly, Lawrence e Mebude.

PORTUGAL: João Carvalho, Diogo Travassos, Tiago Gabriel, Gonçalo Oliveira, Tiago Parente, Mateus Fernandes, Diego Rodrigues, Geovany Quenda, Roger Fernandes, Rodrigo Mora e Gustavo Varela.

RELACIONADOS
Feminino: Famalicão quer impugnar o arranque da Liga e da II Divisão
VÍDEO: Zico pede à ONU que reconheça o Flamengo como «Nação»
Marítimo acusado de fraude fiscal no âmbito da operação «Fora de Jogo»
VÍDEO: St. Juste «descobre» novo Quenda e novo Ronaldinho em Alcochete
Luto: faleceu sócio número um da Académica de Coimbra