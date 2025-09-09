Escócia-Portugal (ONZES): Luís Freire lança Roger e Diego Rodrigues de início
Luís Freire muda duas peças face ao onze que alinhou frente ao Azerbaijão
Luís Freire muda duas peças face ao onze que alinhou frente ao Azerbaijão
Portugal mede forças com a Escócia, a partir das 19h, no jogo da segunda jornada da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21 e Luís Freire promoveu duas mudanças face ao onze que alinhou diante do Azerbaijão.
ACOMPANHE AQUI O ENCONTRO, AO MINUTO.
Roger Fernandes e Diego Rodrigues entram para os lugares de Mathias de Amorim e Afonso Moreira, sendo que o setor defensivo mantém-se intacto. Desta forma, Quenda e Roger Fernandes deverão atuar nas laterais, com Rodrigo Mora a apoiar o avançado Gustavo Varela.
Confira aqui os onzes de cada uma das equipas:
ESCÓCIA: Adams, Montgomery, Donovan, Mullen, Graham, Anderson, Watson, Curtis, Kelly, Lawrence e Mebude.
PORTUGAL: João Carvalho, Diogo Travassos, Tiago Gabriel, Gonçalo Oliveira, Tiago Parente, Mateus Fernandes, Diego Rodrigues, Geovany Quenda, Roger Fernandes, Rodrigo Mora e Gustavo Varela.