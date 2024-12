A seleção feminina de Portugal conhece esta segunda-feira as adversárias no Euro 2025, que se realiza no próximo na Suíça. A partir das 17 horas, de Lisboa, no Centro de convenções tecnológicas de Lausana, acontece o sorteio da fase de grupos.

Portugal, já se sabe, ficará no Pote 4, no qual estarão as seleções menos cotadas e que por isso enfrentarão sempre adversários mais fortes. No entanto é de destacar que a Suíça, que fica no Pote 1 por ser a organizadora da fase final, seria um adversário apetecível, estando inclusivamente atrás de Portugal no Ranking FIFA.

As 16 equipas serão divididas em quatro grupos, sendo que os dois primeiros classificados de cada grupo passam aos quartos de final. Portugal, recorde-se, já esteve duas vezes na fase final do Europeu feminino (2017 e 2022), mas nunca passou da fase de grupos.

O Euro 2025 realiza-se em várias cidades da Suíça, entre os dias 2 e 27 de julho. A final está marcada para Basileia.

Resta dizer que a cerimónia terá a a apresentação do inglês Ian Wright e da suíça Annette Fetscherin, que contará com a ajuda de várias caras conhecidas do futebol, como Leonardo Bonucci (Itália), Verónica Boquete (Espanha), Lara Dickenmann (Suíça), Sami Khedira (Alemanha), Jill Scott (Inglaterra), Caroline Seger (Suécia), Xherdan Shaqiri (Suíça) e Raphaël Varane (França).

POTE 1

Suíça

Espanha

Alemanha

França

POTE 2

Itália

Islândia

Dinamarca

Inglaterra

POTE 3

Países Baixos

Suécia

Noruega

Bélgica

POTE 4

Portugal

País de Gales

Polónia

Finlândia