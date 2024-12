Portugal conhece esta terça-feira os adversários para a fase final do Campeonato da Europa de 2025, em sub-21.

Na Eslováquia, o sorteio arranca às 18h, sendo que as 16 equipas estão divididas em quatro potes e Portugal integra o primeiro, juntamente com Espanha, Inglaterra e Países Baixos. A Seleção Nacional vai integrar um dos quatro grupos, com uma equipa de cada um dos restantes potes.

A única seleção com lugar atribuído neste sorteio é a Eslováquia, que como país anfitrião, fica alinhada na primeira posição do Grupo A. Recorde-se que a competição realiza-se entre os dias 11 e 28 de junho de 2025.

Conheça a constituição dos potes:

Pote 1

Espanha

Inglaterra

Portugal

Países Baixos

--

Pote 2

Alemanha

França

Ucrânia

Itália

--

Pote 3

Dinamarca

Roménia

Polónia

Chéquia

--

Pote 4

Geórgia

Eslovénia

Finlândia

Eslováquia