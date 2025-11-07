Carlos Forbs comenta a sua estreia nos convocados da Seleção A de Portugal e refere que soube da notícia através de Rodrigo Mora, logo após o treino desta sexta-feira no Club Brugge. O avançado português garante ainda que é um sonho poder jogar ao lado de Cristiano Ronaldo, algo que pensou não vir a acontecer:

Chamada à Seleção Nacional

«Não estava à espera. Recebi a notícia através do Rodrigo Mora. Ele ligou-me a dizer que tinha sido chamado à Seleção A. É o sonho de qualquer jogador chegar a este patamar. Todos trabalhamos para isso e estou muito orgulhoso. Estou feliz, estou a trabalhar bem e tenho de continuar assim. Tenho de estar preparado, tento dar o meu melhor e é isso que vou fazer. O que interessa é jogar e ajudar a equipa da melhor forma. Acho que as experiências que tive no futebol me deram maturidade, consegui adaptar-me em cada país e isso ajuda.»

«Bis» ao Barcelona e jogar ao lado de Cristiano Ronaldo

«Barcelona? A época está a correr bem, o jogo contra o Barcelona foi um grande jogo. É um sonho de qualquer criança jogar contra um dos melhores clubes do mundo na Liga dos Campeões. É continuar a trabalhar e mais coisas virão.»

«Cristiano? Não achei que fosse possível jogar ao lado dele. Sempre foi um sonho meu e não tenho palavras para descrever o que estou a sentir.»