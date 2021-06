Os jogadores da Seleção Nacional contaram com o apoio das famílias em Budapeste, no encontro frente à França, que ditou a passagem aos oitavos de final do Euro 2020.

As namoradas de Bernardo Silva, João Félix e Rúben Dias, que tinham estado na Puskás Aréna no jogo frente à Hungria, voltaram a marcar presença.

April Ivy, companheira de Rúben Dias, partilhou imagens com Inês Tomaz, namorada de Bernardo Silva, e Margarida Corceiro, namorada de João Félix.

Nas bancadas estavam também Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, e Cristianinho, filho do jogador.

As mulheres de Rúben Neves - Débora Lourenço -, Diogo Jota - Rute Cardoso - e Rui Patrício - Vera Ribeiro - , assim como o filho do guardião português também estiveram no estádio a apoiar.



