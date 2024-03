A Seleção Nacional apresentou esta segunda-feira os novos equipamentos, que serão utilizados no Euro 2024 e na qualificação para o Mundial 2026.

A camisola principal apresenta as cores tradicionais, vermelho e verde, as quais «prestam homenagem à bandeira portuguesa e à criatividade cultural do país, que inspira a forte história do futebol português».

Já o equipamento alternativo tem um «design típico do tradicional azulejo azul» e é é «inspirado na arte arquitectónica tradicional do país, mantendo a casa perto do coração dos jogadores e adeptos quando jogam fora.»

«Os novos equipamentos da Seleção Nacional re-interpretam a tradição e a imagética portuguesas, com uma perspetiva moderna, para amplificar a paixão de todos os adeptos que se unem em torno das nossas Seleções. 'Partilha a Paixão', é o desafio lançado», anuncia a Federação Portuguesa de Futebol.

«Pretende-se que o amor à camisola extravase fronteiras e que possa ser universal em torno da nossa equipa, gerando uma enorme onda de apoio.»