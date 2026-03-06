Francisco Neto destaca «audácia» da Eslováquia na pressão alta que coloca sobre os adversários e recusa falar em favoritismo luso para o encontro deste sábado (16h). O selecionador espera que as jogadoras olhem com respeito para o outro lado e fala em «dez finais» para estar no Mundial 2027:

Favoritismo de Portugal diante da Eslováquia?

«A partir do momento em que assumimos que queremos estar no Campeonato do Mundo, não podemos dar hipóteses. São 10 finais que temos de disputar, que queremos ganhar. Olhamos sempre com respeito para as equipas que estão abaixo de nós porque já vivemos, há cinco ou seis anos, o que elas vivem neste momento. Se não nos lembrarmos do nosso passado, não vamos ter sucesso.»

Análise ao adversário deste sábado

«A Eslováquia não tem jogado frente a equipas com esta diferença de "ranking", o que traz pontos de interrogação. Tem sido muito audaz e agressiva a pressionar os adversários em zona alta, mas achamos que pode amanhã [sábado] baixar um pouco as linhas.»

Abordagem de Portugal ao encontro

«O ADN da jogadora portuguesa passa por fugir desses momentos, mas temos de ter a noção que é impossível isso não acontecer num jogo internacional e as jogadoras têm de estar preparadas para isso. Os duelos foram uma métrica em que perdemos frente à Finlândia, mas isso não nos impediu de ganhar. Fomos mais fortes nas interceções e antecipações, o que nos permite nem chegar ao duelo e é para isso que trabalhamos.»