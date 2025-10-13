Gonçalo Inácio foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional.

Depois de Rafael Leão também ter deixado o estágio de Portugal, na Cidade do Futebol, o central do Sporting foi dado como «inapto» para o jogo com a Hungria, pela Direção de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Gonçalo Inácio foi, inclusive, baixa no treino deste domingo, após o triunfo sobre a Rep. Irlanda.

Assim sendo, o grupo da Seleção Nacional fica reduzido a 23 jogadores.

Recorde-se que Portugal defronta a Hungria, a partir das 19h45 desta terça-feira, a contar para a quarta jornada do Grupo F.

Grupo da Seleção nesta altura:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Silva (Sporting);

Defesas: Diogo Dalot ( Man. United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Rúben Dias (Man. City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Nuno Mendes (PSG) e Nuno Tavares (Lazio);

Médios: João Palhinha (Tottenham), Rúben Neves (Al Hilal), Matheus Nunes (Man. City), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Man. United), Pedro Gonçalves (Sporting) e Bernardo Silva (Man. City);

Avançados: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).