Ricardo Horta confessa já ter saudades de estar no espaço de Seleção e mostra-se satisfeito pelos elogios de Roberto Martínez na última conferência de imprensa. O avançado do Sp. Braga garante não ter «mágoa» quando não é convocado, muito por culpa do talento que existe em Portugal:

Mágoa por estar no «vaivém» da Seleção Nacional?

«Não sinto mágoa, costumo dizer sempre que temos uma Seleção recheada de qualidade. Somos uma das melhores do mundo, mas dentro do campo é que se mostra isso. Temos grandes individualidades. Não guardo mágoa, há muita qualidade, o selecionador deve ter muitas dores de cabeça, sinto que tenho de fazer o meu trabalho para estar aqui neste lote restrito. Acho que Portugal tem uma Seleção recheada de talento e experiência, pode ir longe no Mundial. Tive a sorte de participar no Mundial anterior e acho que ficou algo por fazer e que pode ser feito neste Mundial.»

Elogios de Martínez na convocatória e momento de forma...

«É sempre bom ouvir elogios do selecionador. Também concordo que é a minha melhor fase na temporada e isso deve-se ao percurso que temos tido no clube. Sinto que estou mais velho, mais experiente. Em relação ao momento de forma acho que não, as carreiras dos futebolistas são assim. Há altos e baixos, há momentos em que o desempenho não é tão bom, mas são momentos bons da minha carreira. »

«Saudades» de estar no espaço de Seleção?

«Confesso que já tinha saudades, tinha saudades de pisar este espaço e voltar às instalações. Vejo a chamada com sinal de que estou a fazer bem o meu trabalho, sinal de responsabilidade e de muito orgulho por voltar aqui à Seleção Nacional.»