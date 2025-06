João Muniz comentou a ausência de Eduardo Quaresma da Seleção Nacional de sub-21, assim como as declarações de Rui Jorge face à decisão do central do Sporting.

«Acredito que se o mister Rui Jorge teve essas declarações é porque o sentia e acredito que o Eduardo o disse, e fez, aquilo que sentia e achava melhor. Não sou a pessoa mais certa para estar a julgar as decisões e opiniões de cada um. Melhor do que ninguém, o jogador sabe o que sente e o consegue ou não dar pela equipa», referiu.

Em declarações aos jornalistas, na manhã desta sexta-feira, João Muniz admitiu estar confiante para o Campeonato da Europa e destacou o ambiente que existe dentro do grupo.

«Todos acreditamos no nosso potencial. Queremos estar focados no nosso próprio objetivo, que é o sonho de todos os jogadores, e podermos conquistar um título pelo nosso país. O estágio já vai longo, o grupo está bom, muito unido, e todos aqui acreditamos no potencial de cada um», acrescentou.

A equipa de sub-21 viaja hoje às 14h40 para Viena onde depois, irá de autocarro, até à cidade eslovaca de Trencin. Portugal irá defrontar na fase de grupos a França (11/06), a Polónia (14/06) e a Geórgia (17/06).