Kika Nazareth, jogadora de Portugal, em declarações no final da vitória por 5-0 na Bulgária:

«Acho que a equipa está a crescer. Tendo em conta o resultado, foi um jogo mais acessível, mas acho que fizemos um grande jogo. Apresentámos tudo aquilo que treinámos e somámos mais três pontos, e seis nesta dupla jornada.

Agora, é cabeça no próximo jogo [embates em novembro com Israel e Alemanha, no Algarve] e continuar assim.

Tive cá a minha irmã a ver o jogo, o que foi especial. É sempre bom vermos que a qualquer sítio onde vamos aparece sempre um português. Temos que estar tranquilos com o que trabalhamos. Sabemos que vamos ter pela frente jogos difíceis, e que não temos margem de erro, mas temos sempre de acreditar e, como humildade, temos de estar confiantes. É acreditar que vamos conseguir e lutar por isso.

O Mundial é um sonho que tem de ser concretizado. Vamos fazer tudo para que isso aconteça.»