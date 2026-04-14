Portugal somou mais um triunfo na caminhada rumo ao Mundial 2027, desta feita na deslocação à Letónia para a terceira jornada do Grupo B3.

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Frente a frente, líder e última classificada do Grupo B3 da Liga das Nações entraram em campo com objetivos diferentes e uma qualidade distinta, bem notório desde início. Portugal entrou a todo o gás, com a estreia de Pauleta a titular, e chegou ao 1-0 com uma obra de arte.

Kika Nazareth beneficiou de um pontapé de livre junto à área da Letónia e fez o que melhor sabe. Um pontapé indefensável para Starzdina, que só conseguiu ir buscar o esférico ao fundo da baliza. Este lance deu maior motivação às comandadas de Francisco Neto, que não precisaram de muito para dobrar a vantagem.

Assista aqui a um dos golos de Kika Nazareth:

Lúcia Alves viu a desmarcação de Jéssica Silva dentro da área letã e tirou um cruzamento fantástico para a colega de equipa. Ana Capeta recebeu o passe de seguida, não foi egoísta, e ofereceu o segundo de Portugal a Tatiana Pinto, que não teve qualquer problema para bater a guarda-redes.

Esta vantagem de dois golos permitiu às «Navegadoras» conseguirem gerir melhor o encontro, ainda que as oportunidades chegassem em abundância. Nota particular para as exibições de Kika Nazareth, Lúcia Alves e Tatiana Pinto, que estiveram em claro destaque nos primeiros 45 minutos.

Dos balneários voltaram as mesmas 22 jogadoras e o ritmo no segundo tempo foi diferente, com maior controlo da bola de Portugal e menos procura pela baliza. Isto fez com que o primeiro remate enquadrado resultasse em golo… e que golo de Kika Nazareth.

Depois de um lance algo atabalhoado dentro da área, a bola chegou aos pés da jogadora do Barcelona e a magia aconteceu. De pé esquerdo, o remate saiu perfeito e o esférico ainda tocou na trave antes de beijar as redes. A autora do «bis» saiu pouco depois e Francisco Neto deu minutos a algumas jogadoras com menos utilização.

Nota para a estreia absoluta de Daniela Santos pela Seleção A e dois remates de Carolina Santiago que levaram algum perigo para as letãs. Certo é que Portugal mantém o registo 100 por cento vitorioso neste Grupo B3, agora com nove pontos em três jornadas.

As «Navegadoras» preparam agora o jogo com a Eslováquia, marcado para este sábado (15h), a contar para a quarta jornada desta fase da Liga das Nações.