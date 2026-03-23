Ricardo Horta destaca a qualidade nos convocados de Roberto Martínez para os particulares diante do México e dos Estados Unidos e fala num «objetivo pessoal» garantir uma das vagas para o Mundial. Quanto à conquista da Liga das Nações, o avançado do Sp. Braga refere que festejou tanto como os jogadores, só que enquanto estava de férias no Algarve:

Como festejou a conquista da Liga das Nações?

«Festejei como eles festejaram dentro de campo. Estava no Algarve e festejei com eles, só que no Algarve. Quando não estou convocado sou português, sou adepto e quero sempre que a Seleção ganhe. Esse meu desejo tanto é como quando sou convocado, como quando estou a assistir de fora.»

Oportunidade para agarrar vaga para o Mundial...

«Vou fazer por isso. Tal como após essa chamada, ou a não chamada, para o Euro continuei a trabalhar, procurei fazer o meu melhor para voltar a este espaço. Voltei passados três anos e é uma ambição estar no Mundial pela Seleção. Posso dizer que é um objetivo pessoal e é isso que vou fazer no clube para estar no Mundial.»

Existe pressão por estar na convocatória?

«Acho que não há pressão, há responsabilidade. Estamos num lote de 26 ou 27 convocados e é porque fizemos algo de bom e consistente. Acho que tenho feito épocas consistentes e números bons no clube. Quero desfrutar ao máximo desta chamada e mostrar ao selecionador que sou capaz de estar na convocatória para o Mundial.»