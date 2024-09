A Figura: Rafael, o Leão à solta

Tendo em conta que o jogo de Portugal passou quase sempre pelo lado esquerdo do ataque durante os primeiros 45 minutos, seria difícil Rafael Leão não ser o escolhido. Esteve em grande plano, com lances de génio, apenas ao nível dos melhores. Faltou o golo para carimbar uma primeira parte de luxo, mas a assistência para Bruno Fernandes acabou por trazer justiça à exibição do avançado.

O momento: Bruno Fernandes termina com a falta de eficácia

Não há muito a dizer quanto à qualidade do aniversariante deste domingo, com 30 anos, Bruno Fernandes esteve em todo o lado e deu a Portugal uma prenda em forma de golo. Após passe de Rafael Leão, o camisola oito rematou de pé esquerdo e a bola só parou no fundo da baliza.

Outros destaques:

McTominay: Claramente o elemento «mais» da formação escocesa, não só pelo golo, mas pela entrega durante toda a primeira parte (sobretudo). Galgou metros com a bola controlada e foi ele que gelou o Estádio da Luz, logo aos sete minutos, num movimento típico de avançado, ainda que não o seja.

Angus Gunn: Além de McTominay, o guardião escocês teve uma primeira parte de alto nível, com defesas muito atentas e um duelo particular com Rafael Leão, quase sempre favorável ao atleta que atua no Norwich.

Cristiano Ronaldo: Aos 39 anos, mantém-se como um fenómeno de outros tempos. A presença do internacional português fez-se sentir assim que entrou nas quatro linhas e ainda que não tenha tido influência direta no golo, trouxe maior apoio para os seus companheiros de equipa, no relvado. Em cima do minuto 90, uma explosão de alegria deu os três pontos a Portugal.