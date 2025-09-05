Declarações de Luís Freire, selecionador nacional sub-21, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a estreia a vencer, um triunfo robusto (5-0) sobre o Azerbaijão:

[Muitas estreias] «Para estarem aqui foram identificados nos clubes. É o primeiro fator, serem aposta nos clubes, se assim não fosse não estariam cá. O treino foi importante nas escolhas, o que fazem em treino. Senti muito compromisso dos jogadores e, para começar, senti que era esta equipa que faria sentido começar. Estamos bem de grupo, todos querem ajudar e contribuir. A mensagem que temos passado é que só em equipa é que se fazem coisas boas. Se souberem jogar com a qualidade individual como equipa somos mais fortes».

[Tiago Gabriel estreia absoluta nas seleções] «Está neste momento a jogar Séria A, titular, num contexto muito alto. Mostrou nesse contexto capacidade, com 20 anos foi chamado, tem estado bem nos treinos e faz um excelente jogo, à imagem da linha defensiva, que esteve muito segura. Todos contam».