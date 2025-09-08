Luís Freire, selecionador nacional dos sub-21, antevê um teste com «outro nível de dificuldade» frente à Escócia, na segunda jornada da qualificação para o Campeonato da Europa da categoria. O jogo está marcado para esta terça-feira, às 19h, em Motherwell.

Diferenças entre Azerbaijão e Escócia?

«É um teste com outro nível de dificuldade. Queremos uma equipa dinâmica, que fure uma linha de cinco defesas, que quase de certeza surgirá. Temos de ser muito dinâmicos, móveis, reativos à perda da bola e capazes de disputar este jogo, que, às vezes, vai ser mais de duelos. Acredito que seja um jogo de quase tudo ou nada para eles, na perspetiva de não perderem o comboio das seleções que se podem apurar para o Europeu. Para nós, também é um jogo muito importante, porque queremos dar sequência à vitória que tivemos e fazer seis pontos em dois jogos.»

Relações entre os jogadores no primeiro estágio de Luís Freire?

«É intenso. São poucos dias para passar várias ideias, mas está a ser muito positivo. Os jogadores esforçam-se para aceder ao que vamos dizendo a nível de disciplina e compromisso no trabalho, porque há pouco tempo e temos de estar concentrados.»