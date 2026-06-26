Néstor Lorenzo, selecionador da Colômbia, falou de Luis Suárez, de Luís Días, de Juanfer Quintero e anunciou que vai mexer no onze inicial.

Luis Suárez vai ficar no banco desta vez?

«Os três avançados são distintos e todos podem adaptar-se a este jogo. Vamos procurar a melhor opção, tanto no aspeto físico, como no tático.»

Vai fazer muitas alterações no onze inicial?

«Não, muitos não. Vamos fazer algumas altertaçoes, mas não muitos. Teremos de pensar também em como vamos projetar a fase seguinte do Mundial.»

Juanfer Quintero vai ser titular?

«Todos estão disponíveis para jogar e todos podem ser titulares. Quinteros vai jogar quando eu considerar que é o momento dele.»

Qual a importância de Luis Díaz para este grupo?

«Lucho Díaz é um líder. Não só pelo talento, mas pela entrega, pela humildade, pelo esforço e por ser um exemplo para os outros. Espero que este Mundial possa catapultar outros jogadores para equipas de elite. Esse também é um objetivo nosso.»

Como vai jogar a Colômbia para travar Portugal

«Os jogadores estão bem, a preparação vai ser um jogo em que o domínio será repartido em alguns momentos e é preciso saber jogar com isso. Temos de estar cómodos nos momentos sem bola e depois criar perigo no momento em que tenhamos a posse.»