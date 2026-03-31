A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) completa, esta terça-feira, 112 anos de história e o momento não passou ao lado de Cristiano Ronaldo, que deixou uma mensagem especial nas redes sociais.

Acompanhada de três fotografias, uma com cada título conquistado por Portugal nos últimos anos (Europeu de 2016, Liga das Nações 2019 e Liga das Nações 2025), o capitão da Seleção Nacional destacou «mais de um século» a elevar o futebol português.

«Mais de um século a elevar o futebol português e a inspirar milhões por todo o mundo. Orgulho em fazer parte deste caminho e em representar Portugal. Parabéns, FPF!», pode ler-se