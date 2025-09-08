Marco Rossi, selecionador da Hungria, fez a antevisão ao encontro com Portugal e assegurou que o principal objetivo é «dificultar» a vida aos comandados de Roberto Martínez. Entre a motivação de defrontar uma equipa como Portugal, o técnico destacou ainda que qualquer um dos internacionais lusos podem ser titulares e «nada muda» na dinâmica da equipa.

Objetivo da Hungria para o encontro frente a Portugal?

«A nossa tarefa é dificultar a vida aos portugueses. Se formos habilidosos e tivermos sorte, a partida pode terminar com um resultado positivo. O objetivo é tentar ganhar, mas um empate já não seria mau. Com jogos com apenas três dias de intervalo, Portugal pode colocar praticamente qualquer um jogador dos 23 como titular e nada muda. Nós não temos um plantel tão forte à nossa disposição. Temos de considerar quem está em melhor forma e condição física para montar a equipa [...] A minha expectativa é que todos se dediquem de corpo e alma para que possamos sair de campo de cabeça erguida. O objetivo, o sonho, é qualificarmo-nos para o Campeonato do Mundo ou pelo menos ter uma oportunidade no play-off. Para isso, temos de lutar, correr o máximo que pudermos, porque a seleção portuguesa está à nossa frente em termos de qualidade»

Motivação dos húngaros para defrontar um adversário como Portugal?

«Se um jogador de futebol pode defrontar uma equipa com jogadores de classe mundial e em que também joga uma lenda como Cristiano Ronaldo e, mesmo assim, não ter a motivação ideal, então não devia ser jogador de futebol.»

Dupla jornada frente a Portugal.

