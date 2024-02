Mário Narciso apontou a um duelo «muito forte fisicamente» ante a Bielorrússia, que conta com «dois ou três jogadores bons». A partida marca os quartos de final do Mundial de futebol de praia, que decorre no Dubai.

«Não sabemos o que há a melhorar, porque não sabemos como o adversário irá abordar o sistema que nós temos implantado», adiantou o selecionador, ao Canal 11.

Ainda sobre o triunfo sobre Omã, a fechar a fase de grupos, Mário Narciso salientou as dificuldades de implementar a estratégia de 3x1.

«Penso que demos bem a volta à situação e depois fomos claramente superiores», rematou, lembrando que Portugal terá de dar a volta a essa situação.

Portugal defronta a Bielorrússia, que venceu todas as partidas do Grupo C. Encontro agendado para as 13 horas. O vencedor deste jogo defrontará, nas meias-finais, Itália ou Taiti.