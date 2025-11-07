Roberto Martínez explica a chamada de Carlos Forbs para os últimos encontros de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026 e deixa rasgados elogios à campanha do jovem avançado ao serviço do Club Brugge, neste início de época:

Chamada de Carlos Forbs à Seleção Nacional

«Temos em novembro um estágio em que os jogadores já têm minutos e temos de gerir isso. Acho que o Carlos Forbs está num momento muito bom, no melhor da sua carreira. É um jogador novo, mas com muita experiência, quer na Inglaterra, quer nos Países Baixos. Está a ter um papel muito importante no Club Brugge, que está a ter uma campanha na Liga dos Campeões muito boa e é um jogador essencial nessa equipa. Merece esta chamada, parabéns ao Carlos e ao trabalho feito com a equipa dos sub-21, para nós é muito interessante trabalhar com ele no espaço da Seleção Nacional.»

(em atualização)