Pepe tem vindo a trabalhar sem limitações na Seleção Nacional, depois de ter falhado o último jogo da temporada do FC Porto, na final da Taça de Portugal, mas Roberto Martínez diz que o experiente central ainda não está pronto para jogar esta terça-feira, no primeiro teste para a fase final do Euro2024, frente à Finlândia. Nélson Semedo também está fora das contas.

«O Pepe está em fase de recuperação, já trabalhou com o grupo, mas precisamos de três ou quatro dias para ele ter competitividade para um jogo. Amanhã o Pepe não vai jogar», anunciou o selecionador em conferência de imprensa, anunciado ainda mais um jogador indisponível.

«O Nélson Semedo é outro jogador que não queremos arriscar e também não joga. É um período de preparação, temos de dar o que eles precisam para estarem ao melhor nível, mas estou contente com o Pepe, cria um bom ambiente e a sua experiência é muito importante para nós», destacou ainda.

Quanto aos aspetos táticos, depois de já ter experimentado defesas com linhas de quatro e cinco jogadores, o selecionador diz a ideia passa por manter as soluções já testadas na fase de qualificação. «É continuar o trabalho que fizemos na fase de apuramento. Os adversários, as ligações, o conceito tático que utilizámos, são a resposta. Precisamos de ser uma equipa flexível e trabalhamos nisso», destacou ainda.