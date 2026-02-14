Roberto Martínez garante que Cristiano Ronaldo não joga na Seleção Nacional pelo que fez «no passado», mas sim pelo que continua a fazer no presente.

Em entrevista à BBC Sports, o selecionador nacional deixa rasgados elogios ao capitão e avançado do Al Nassr, destacando o papel de CR7 para o grupo e a forma como se soube adaptar, ao fim de 21 anos a representar as cores de Portugal.

«É um exemplo do que deves fazer para representar Portugal e a Seleção Nacional. Ao fim de 21 anos ele adaptou-se, é um goleador e é muito importante para nós. Como selecionador, ter um jogador que marca 25 golos nas últimas 30 internacionalizações... não é que ele jogue pelo que fez no passado, mas sim pelo que faz no presente. Se olharmos para a vertente física, é de um jogador que pode continuar a jogar por muito tempo», afirma.

Quanto à pressão de ganhar o Campeonato do Mundo, Roberto Martínez olha para ela de forma positiva, destaca o misto de gerações no seio do grupo e refere que o primeiro passo está concluído (qualificar-se para o Mundial), agora vem o mais difícil.

«Portugal tem muita tradição, criou grandes jogadores ao longo dos anos, como Luís Figo, João Pinto ou Rui Costa, mas ganharam tudo com exceção do Campeonato do Mundo. Temos um misto de gerações no grupo, desde o capitão (Cristiano Ronaldo), que tem 41 anos, até ao mais jovem que nasceu no ano em que o capitão se estreou pela Seleção. O primeiro passo era a qualificação e foi concluído», acrescenta.