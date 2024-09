Roberto Martínez, em declarações aos jornalistas, após a vitória de Portugal por 2-1 sobre a Escócia, a contar para a segunda jornada da Liga das Nações:

[Como foi pensada a gestão de Cristiano Ronaldo?]

«Acho que faz parte da toma de decisão, o Bernardo e outros jogadores, como o Cristiano, são muito exigentes. Há que ter em conta que o Ronaldo fez 17 sprints conta a Croácia e com dois jogos em 72 horas, temos de proteger os jogadores. A gestão do Cristiano foi pensada de duas formas, ou começava o jogo e saía ao intervalo, ou entrava na segunda parte e tentava acrescentar algo. Ele é uma mais-valia para a Seleção, se o jogo precisa de golos, o estádio fica com um ambiente diferente porque ele está em campo.»

[Porque decidiu tirar Rafael Leão, quando estava a ser um dos melhores jogadores em campo?]

«Antes demais, gostaria de dar os parabéns ao Rafael Leão por ter sido pai. Acho que o importante é o contexto do jogo, ele ainda não jogou 90 minutos esta temporada, o Pedro Neto também não joga 90 minutos completos desde abril. Se queremos ter vontade e energia contra os jogadores cansados da Escócia, precisamos que quem está no relvado tenha muito para dar. Temos de usar todas as substituições e hoje em dia é algo positivo, porque antes tínhamos três e agora temos duas ou três para dar continuidade ao nível de energia e uma ou duas para os que não conseguem jogar 90 minutos, ou para outras para circunstâncias.»