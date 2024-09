Geovany Quenda foi a grande surpresa na convocatória de Roberto Martínez para os compromissos de Portugal nestas primeiras duas jornadas do Grupo A1 da Liga das Nações.

Para o selecionador nacional, o jovem jogador do Sporting mostrou durante este estágio que está preparado para ajudar Portugal, assim como Tiago Santos e Renato Veiga, os outros estreantes na lista de convocados.

«Posso falar de todo o processo até merecer chegar à seleção e o Quenda fez isso mesmo. A idade não é um critério, tanto ele, como o Tiago Santos e o Renato Veiga vão estar no banco. Agora, se vão ter minutos ou não isso depende do que vai acontecer durante o jogo. Há muitos aspetos a considerar, mas o Quenda mostrou durante o estágio que está preparado para ajudar a seleção», referiu.

Após o jogo com a Croácia, Roberto Martínez falou sobre a prestação de António Silva e na antevisão ao jogo com a Escócia, voltou a deixar elogios à exibição do jogador e ao compromisso que tem demonstrado no estágio.

«António Silva está muito bem, foi uma boa notícia ver a energia e a força do grupo. Todos têm uma frescura e uma energia muito grande, não vi fadiga nem algum problema nele. O desempenho que teve frente à Croácia foi bom e acreditamos no talento do António e na capacidade de utilizar este período na Seleção Nacional para melhorar», acrescentou o selecionador nacional.