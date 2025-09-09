Roberto Martínez comenta as alterações que realizou no onze inicial para o encontro com a Hungria e as dificuldades que a equipa teve contra um bloco muito baixo. Em declarações na conferência de imprensa, o selecionador nacional elogiou a exibição de João Cancelo e aquilo que o lateral do Al Hilal pode trazer à equipa, assim como a exibição «digna de um capitão» de Cristiano Ronaldo.

Mudança tática e análise à vitória diante da Hungria

«Conhecemos a Hungria muito bem, é uma equipa muito bem organizada. A ideia era tentar defender rápido e mais subido no terreno e menos junto à nossa área. No geral, a Hungria não deixa criar muitas situações de perigo, por isso precisávamos de ter uma ideia e disciplina tática. Fiquei muito satisfeito com as oportunidades que criámos, depois limitámos a Hungria a um canto e dois remates enquadrados com a baliza. Na primeira parte não levámos o jogo para o que queríamos, mas o importante são os valores e resiliência da equipa. É a terceira vez que, em jogos difíceis, a equipa continuou a acreditar que podia marcar mais golos do que o adversário. Gostei muito do jogo que o Rúben Neves fez. Precisamos de jogos assim para crescer.»

Posicionamento de Vitinha e equilíbrio da equipa

«Vitinha? Acho que a equipa foi muito equilibrada. Não posso falar especificamente da posição do Vitinha, mas a estrutura da Hungria fez com que a nossa ideia passasse por deixar o Vitinha jogar mais à frente e ter bola. Os movimentos e rotação com o João Neves abriu muitas linhas de passe. É certo que a Hungria acertou muito, porque num erro nosso acabam por fazer o golo. Faltou ter um jogo mais fluido, tal como aconteceu contra a Arménia. Precisávamos dos jogadores que estavam no banco, a certo ponto, e a verdade é que esses jogadores vieram para acrescentar. Há aspetos que temos de ajustar.»

Exibição de Cristiano Ronaldo

«Cristiano Ronaldo? Não destaco apenas exibições individuais, mas o que é facto é que o Cristiano fez três golos em dois jogos pela Seleção Nacional. Tem uma atitude e um comportamento exemplares. Uma exibição digna de um capitão de equipa.»

Regresso de Cancelo e importância para a Seleção Nacional

«Cancelo? Todos sabemos a qualidade que o João tem e é um jogador bastante diferente dos demais que temos no grupo. É muito confiante com a bola nos pés, não apenas em espaços curtos, mas também a jogar por fora. No primeiro treino impressionou toda a gente e não me surpreende o nível que atingiu. São ótimas notícias para nós, ao termos um jogador desta qualidade, num grande momento de forma e focado, pronto para ajudar a equipa.»