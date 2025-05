Roberto Martínez desvalorizou esta terça-feira as recentes notícias que associam José Mourinho como substituto do espanhol no comando da Seleção Nacional.

«Eu posso falar do meu foco, do nosso foco. O foco da equipa técnica é o Mundial de 2026. E é isso o que nós estamos a fazer. Trabalhar todos os dias para crescer, para melhorar e continuar com o percurso que já começamos nos últimos 28 jogos. Eu sinto que é isso. Nada mais», atirou em conferência de imprensa onde anunciou a convocatória para a Final Four da Liga das Nações.

Martínez deixou ainda a garantia que tem a confiança de Pedro Proença, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol [FPF], mesmo que os resultados não sejam os melhores.

«Confiança de Pedro Proença? Tenho. Já é o segundo estágio com o novo presidente. Na Federação estamos a continuar o nosso trabalho, com uma boa comunicação, um bom apoio. E agora o que precisamos é isso, ajudar os nossos jogadores porque os adversários são fortes e o foco é isso. É o foco e o objetivo», concluiu.

Portugal joga contra a Alemanha a 4 de junho às 20h, a primeira meia-final da Liga das Nações e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.