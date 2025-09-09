Roberto Martínez, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória de Portugal sobre a Hungria por 3-2, na segunda jornada da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026:

Análise ao jogo e dificuldades frente à Hungria

«Merecemos a vitória. É certo que a Hungria já tinha mostrado que era uma equipa muito bem estruturada, que gosta de jogar sem bola e tem um dos melhores contra-ataques em termos de Seleções Nacionais. Defendemos muito bem em zonas importantes, a atitude da equipa foi forte. Os valores da equipa, mais uma vez, fizeram com que fossemos atrás de soluções e precisávamos desta vitória. Fico muito satisfeito com um estágio de dois jogos fora de casa e seis pontos conquistados.»

«Acho que mostrámos muita vontade para tentar chegar à baliza adversária e há momentos em que a Hungria aproveitou isso. Devíamos ter tido mais calma e executar dentro do último terço à nossa vontade. O Rúben Neves fez uma exibição muito boa, tendo em conta a exigência do jogo. Ajudou muito a evitar mais lances de perigo da Hungria.»

Substituição após o segundo golo da Hungria

«Foi um momento em que precisávamos de melhorar alguma coisa. Tínhamos uma linha de três e a Hungria já estava a tomar mais riscos, foi uma questão de 30 segundos. O que é importante é o espírito do grupo que continua e a nossa qualidade fica reforçada pelos valores que esta equipa tem. Sofrer um golo e dar a volta o marcador não é nada de novo.»

Apuramento para o Mundial 2026

«A responsabilidade do selecionador é apurar a Seleção para o Mundial. O presidente está a apoiar muito a equipa e vamos passo a passo. É essencial para nós lutar pelo sonho que todos temos.»