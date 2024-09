Roberto Martínez, em declarações aos jornalistas, após a vitória de Portugal por 2-1 sobre a Escócia, a contar para a segunda jornada da Liga das Nações:

[Falou de «sangue novo» no grupo, mas não deu minutos a nenhum dos estreantes, qual foi o motivo?]

«Acho que todos sabemos que o futebol não é a ideia que o selecionador tem antes do estágio. Todos têm talento e todos têm as suas qualidades, friso que o que acontece nos treinos é importante. Os jogadores chegam à Seleção e competem entre si para jogar. Acho que se o jogo corresse de uma forma diferente, podia ter dado minutos aos jogadores mais novos. Acima de tudo queríamos tentar chegar ao último terço para marcar. Agora, temos um grupo maior e somar minutos ou não, isso não é importante para mim.»

[Sente que chamar os mesmos jogadores pode ser importante para criar rotinas dentro do grupo]

«Temos um grupo de jogadores em que todos podem jogar, todos sabem o que precisamos e os conceitos que necessitamos. Volto a dizer que o sangue novo é bom e os jogadores com experiência gostam dessa competitividade. Gostam de jogadores com qualidade e que trazem uma energia nova. Agora temos mais quatro jogos até ao fim do ano é importante abrir o grupo e utilizar outros jogadores.»