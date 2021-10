Matheus Nunes, jogador da Seleção Nacional, em declarações à RTP após a vitória por 3-0 no particular com o Qatar, que marcou a estreia por Portugal.

[Sentimento na estreia] «Foi um momento muito bonito, que vai ficar na minha memória para o resto da minha vida. Estou muito contente e espero ter mais oportunidades para receber esse tipo de carinho que estou a receber hoje.»

[Momento mais marcante da estreia] «Foi o momento anterior, aquele de mais ansiedade, quando estou no balneário, em que os meus colegas me passaram muita confiança e disseram para eu estar tranquilo, e foi isso que eu tentei fazer.»

[Encaixou bem no meio campo] «Acho que estivemos muito bem, tentámos abafar o adversário, não o deixamos sair em contra-ataque e espero melhorar. Quanto mais tempo passar, penso que a tendência é melhorar.»

[Sobre a escolha de Portugal em vez do Brasil] «Sempre tive a consciência de que foi a decisão mais acertada. Escolhi a seleção onde achei que iria ser mais feliz e hoje foi a prova disso, estou muito feliz.»

[Primeira de muitas internacionalizações?] «Se Deus quiser. Vou trabalhar no clube para que isso aconteça.»