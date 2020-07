No dia em que Portugal celebra o quarto aniversário da conquista do Campeonato da Europa de 2016, a MF TOTAL publica uma longa entrevista com um dos heróis nacionais nesse torneio: Renato Sanches.



O médio de 22 anos, atualmente no Lille, recorda os dias de sonho vividos em França, mas fala também sobre o Benfica, sobre a passagem infeliz pelo Bayern Munique, pelo empréstimo que não queria ao Swansea e pela alegria recuperada com a camisola do Lille. Curiosamente, também em França.



A revista digital e semanal do Maisfutebol tem também uma reportagem sobre a fusão entre futebol e moda na nova coleção da estilista Maria Gambina e conta a história incrível de Musa Juwara, a nova pérola do futebol italiano.



Aproveite ainda para ler ou reler as melhores histórias e rubricas da semana, além da Opinião dos nossos jornalistas, dos melhores vídeos e galerias de fotos. Tudo para ler mais logo, mais perto da meia-noite.