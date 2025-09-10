Mora e o golo de cabeça: «Não é muito comum da minha parte...»
Médio do FC Porto destaca assistência de Quenda e confessa que o objetivo era vencer os dois jogos
Médio do FC Porto destaca assistência de Quenda e confessa que o objetivo era vencer os dois jogos
Rodrigo Mora, em declarações à flash interview do Canal 11, após a vitória de Portugal sobre a Escócia, por 1-0, na segunda jornada da qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21:
Golo de cabeça e exibição frente à Escócia
«Não é muito comum da minha parte fazer golos de cabeça, mas apareci no momento certo. Foi uma grande bola do Quenda e só tive de meter a cabeça. Foi um bom trabalho da equipa. Dou mais à equipa se jogar mais perto da baliza adversária. É onde eu jogo melhor e consegui fazer uma assistência. O Roger Fernandes precisava de marcar este golo.»
Objetivos para o que resta da qualificação?
«Somos todos líderes na seleção. Houve um momento em que a Escócia estava por cima, no final da primeira parte, e tínhamos de respirar com bola. Foi o que aconteceu. No segundo tempo, voltámos fortes e conseguimos fazer o 2-0. O objetivo era vencer os dois jogos. Vamos ter mais e há que continuar a ganhá-los”