Rodrigo Mora, em declarações à flash interview do Canal 11, após a vitória de Portugal sobre a Escócia, por 1-0, na segunda jornada da qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21:

Golo de cabeça e exibição frente à Escócia

«Não é muito comum da minha parte fazer golos de cabeça, mas apareci no momento certo. Foi uma grande bola do Quenda e só tive de meter a cabeça. Foi um bom trabalho da equipa. Dou mais à equipa se jogar mais perto da baliza adversária. É onde eu jogo melhor e consegui fazer uma assistência. O Roger Fernandes precisava de marcar este golo.»

Objetivos para o que resta da qualificação?

«Somos todos líderes na seleção. Houve um momento em que a Escócia estava por cima, no final da primeira parte, e tínhamos de respirar com bola. Foi o que aconteceu. No segundo tempo, voltámos fortes e conseguimos fazer o 2-0. O objetivo era vencer os dois jogos. Vamos ter mais e há que continuar a ganhá-los”