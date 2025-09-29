Roberto Martínez vai anunciar, esta sexta-feira, a lista de convocados para os encontros diante da Rep. Irlanda e da Hungria, a contar para a qualificação para o Mundial 2026.

Na Cidade do Futebol, a partir das 12h30, o selecionador revela a convocatória que não poderá contar com João Cancelo, autor de dois dos oito golos apontados por Portugal frente a Arménia e Hungria, que está a contas com uma lesão muscular.

Recorde-se que Portugal poderá garantir o apuramento para a fase final do Mundial 2026 já após os próximos dois encontros, caso vença ambos os adversários e some 12 pontos no Grupo F.

A Seleção Nacional é líder isolada do grupo com seis pontos, mais três do que Arménia e com cinco de vantagem para Hungria e Rep. Irlanda.