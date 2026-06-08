A Seleção Nacional voltou a treinar na Cidade do Futebol, dois dias antes de realizar o último particular de preparação para o Mundial 2026, diante da Nigéria.

Tal como já tinha acontecido na véspera, Roberto Martínez teve todos os 27 convocados à disposição, sendo que a comitiva lusa vai receber a visita de António José Seguro, Presidente da República, a partir das 20h15.

Recorde-se que, antes de viajar para os Estados Unidos, Portugal mede forças com o conjunto africano, esta quarta-feira, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

O Mundial 2026 arranca no dia 11 de junho e a Seleção Nacional integra o Grupo K, com RD Congo, Uzbequistão e Colômbia.