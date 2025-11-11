Portugal vai medir forças com a Bélgica nos 16 avos de final do Campeonato do Mundo de sub-17.

Após ter terminado o Grupo B na segunda posição com seis pontos e apenas atrás do Japão (sete pontos), a Seleção Nacional já conhece o adversário da próxima fase da prova. Os belgas fecharam a fase de grupos no segundo lugar do Grupo D, com os mesmos seis pontos de Portugal.

O encontro irá realizar-se na sexta-feira ou no sábado, com o horário ainda a designar, no Complexo Desportivo de Doha, no Qatar. Recorde-se que esta é a primeira vez que o Mundial de sub-17 é discutido por 48 equipas, tendo passado a integrar a fase dos «oitavos». Portugal terminou como o quarto melhor segundo classificado.

A competição decorre até 27 de novembro e a final irá disputar-se no Estádio Internacional Khalifa.