Dois dias após ter levado Portugal à conquista do Torneio de Toulon, Oceano Cruz veio a público deixar uma mensagem de despedida, já que termina aqui o seu percurso enquanto selecionador dos sub-20.

Através das redes sociais, o antigo internacional português diz estar orgulhoso do percurso de todos os atletas e agradece à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pela oportunidade que lhe proporcionou.

«Estou muito orgulhoso destes jogadores e tive oportunidade de lhes transmitir isso cara a cara. Colheram o que plantaram: em 13 jogos somaram 11 vitórias e 2 empates. Fizemos um percurso bonito, marcado pelo empenho, dedicação e trabalho diário. Obrigado à Federação Portuguesa de Futebol pelo desafio lançado há três anos», pode ler-se.

Recorde-se que Oceano Cruz assumiu o comando técnico dos sub-20 de Portugal em 2023, tendo somado um total de nove vitórias nos 19 jogos que orientou.

Leia aqui a mensagem de Oceano: