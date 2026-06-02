Já são conhecidos os números que os jogadores da Seleção Nacional vão utilizar durante o Mundial 2026. A maior parte dos atletas mantém a camisola que vestiu no Euro 2024, mas há alguns que optaram por trocar.

Rúben Dias, por exemplo, costumava ser o número 4 e vai agora vestir o 3, que ficou livre com a reforma de Pepe. Tomás Araújo, por outro lado, ficou com o 4 que Rúben Dias deixou livre.

Outra mudança foi protagonizada por Diogo Costa, que assumiu a camisola 1, que era de Rui Patrício. Já Matheus Nunes ficou com a 6, que tinha sido de João Palhinha.

Rúben Neves, como já se sabia, ficou com a 21 de Diogo Jota, o que libertou a 18 para Pedro Neto: o extremo do Chelsea usou no Euro 2024 a camisola 25, que agora passou para as costas de Nuno Mendes.

Dessa forma, o lateral do PSG libertou o dorsal 19, que agora é de Gonçalo Guedes. Já Rafael Leão mantém a camisola 17, que também costuma ser usada por Trincão, o que obriga o jogador do Sporting a ficar com a 16 (libertada exatamente por Matheus Nunes, que preferiu ficar com a 6 de Palhinha).

VEJA A NUMERAÇÃO DE PORTUGAL PARA O MUNDIAL:

1- Diogo Costa

2 - Nélson Semedo

3 - Ruben Dias

4 - Tomás Araújo

5 - Diogo Dalot

6 - Matheus Nunes

7 - Cristiano Ronaldo

8 - Bruno Fernandes

9 - Gonçalo Ramos

10 - Bernardo Silva

11 - João Félix

12 - José Sá

13 - Renato Veiga

14 - Gonçalo Inácio

15 - João Neves

16 - Francisco Trincão

17 - Rafael Leão

18 - Pedro Neto

19 - Gonçalo Guedes

20 - João Cancelo

21 - Ruben Neves

22 - Rui Silva

23 - Vitinha

24 - Samú Costa

25 - Nuno Mendes

26 - Francisco Conceição