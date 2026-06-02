Os números da camisola dos portugueses para o Mundial
Rúben Dias assume camisola de Pepe, Diogo Costa herda o número 1 de Rui Patrício
Rúben Dias assume camisola de Pepe, Diogo Costa herda o número 1 de Rui Patrício
Já são conhecidos os números que os jogadores da Seleção Nacional vão utilizar durante o Mundial 2026. A maior parte dos atletas mantém a camisola que vestiu no Euro 2024, mas há alguns que optaram por trocar.
Rúben Dias, por exemplo, costumava ser o número 4 e vai agora vestir o 3, que ficou livre com a reforma de Pepe. Tomás Araújo, por outro lado, ficou com o 4 que Rúben Dias deixou livre.
Outra mudança foi protagonizada por Diogo Costa, que assumiu a camisola 1, que era de Rui Patrício. Já Matheus Nunes ficou com a 6, que tinha sido de João Palhinha.
Rúben Neves, como já se sabia, ficou com a 21 de Diogo Jota, o que libertou a 18 para Pedro Neto: o extremo do Chelsea usou no Euro 2024 a camisola 25, que agora passou para as costas de Nuno Mendes.
Dessa forma, o lateral do PSG libertou o dorsal 19, que agora é de Gonçalo Guedes. Já Rafael Leão mantém a camisola 17, que também costuma ser usada por Trincão, o que obriga o jogador do Sporting a ficar com a 16 (libertada exatamente por Matheus Nunes, que preferiu ficar com a 6 de Palhinha).
VEJA A NUMERAÇÃO DE PORTUGAL PARA O MUNDIAL:
1- Diogo Costa
2 - Nélson Semedo
3 - Ruben Dias
4 - Tomás Araújo
5 - Diogo Dalot
6 - Matheus Nunes
7 - Cristiano Ronaldo
8 - Bruno Fernandes
9 - Gonçalo Ramos
10 - Bernardo Silva
11 - João Félix
12 - José Sá
13 - Renato Veiga
14 - Gonçalo Inácio
15 - João Neves
16 - Francisco Trincão
17 - Rafael Leão
18 - Pedro Neto
19 - Gonçalo Guedes
20 - João Cancelo
21 - Ruben Neves
22 - Rui Silva
23 - Vitinha
24 - Samú Costa
25 - Nuno Mendes
26 - Francisco Conceição